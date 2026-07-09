Наприкінці тижня валюта подорожчала: офіційний курс долара та євро на 10 липня

Нацбанк встановив офіційний курс валюти на п'ятницю, 10 липня. Тиждень в Україні завершиться подорожчанням долара та євро.

Офіційний курс валюти в Україні

Офіційний курс долара США 9 липня торгувався по 44,47 гривні, тобто ціна американської валюти зменшилася на 3 копійки проти 8 липня. Офіційний курс євро становив 50,69 гривні, отже його ціна впала на 19 копійок, повідомляє Нацбанк.

Натомість 10 липня курс валюти буде таким:

долар – 44,51 гривні (+4 копійки);

євро – 50,87 гривні (+18 копійок).

До слова, чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,97 гривні за курсом Нацбанку, тоді як європейська сягнула свого максимуму 16 червня – 52,03 гривні.

Нагадаємо, 9 липня курс долара на готівковому ринку становив:

за даними 24 Каналу , у банках купівля в середньому була по 44,27 гривні , а продаж – по 44,76 гривні ;

, у банках купівля в середньому була по , а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,62 гривні , а продаж – по 44,60 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках купівля в середньому була по 44,04 гривні, а продаж – по 44,61 гривні.

А от курс євро був таким: у банках – купівля в середньому була по 50,58 гривні , а продаж – по 51,22 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 51,04 гривні , а продаж – по 51,20 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,82 гривні, а продаж – по 51,33 гривні.

До слова, наближення офіційного курсу долара до "психологічної позначки" в 45 гривень саме по собі не свідчить про початок кризових процесів, адже Нацбанк залишається ключовим гравцем і має достатньо інструментів для підтримання відносної стабільності.

Водночас експерти наголошують: визначальним є саме характер курсових змін. Плавні коливання дозволяють валютному ринку адаптуватися, тоді як різкі стрибки здатні спровокувати ажіотаж.