Не доларом та євро єдиними: скільки коштує канадський долар в Україні

Канадський долар – це одна із найвідоміших валют у світі, яка займає досить сильні позиції на світовому ринку. В Україні цю валюту також можна обміняти, але з початку року вона суттєво подорожчала.

Курс канадського долара

Станом на 13 вересня 2024 року курс канадського долара зупинився на рівні 30,38 гривні. Про це інформує Національний банк України. На початку січня валюта коштувала 28,66 гривні.

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Водночас середній курс канадського долара у банках України торгується на рівні 29,7 гривні під час купівлі та 30,42 гривні для продажу, згідно з даними "Мінфіну".

Що відомо про канадський долар Це офіційна валюта Канади. Для позначення цієї валюти використовують символ CAD. Канадський долар запровадили у 1867 році. Ця валюта замінила канадський фунт. Канадський долар також є однією із найпопулярніших резервних валют у світі. Його частка у світових резервах становить 3% або 295 мільярдів доларів.

Водночас на сьогодні курс американського долара в Канаді коливається на рівні 1,36 канадського долара (+ 0,11%), тоді як євро коштує 1,51 канадського долара (+ 0,16%), згідно з даними Google Фінанси.