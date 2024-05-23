Головний конкурент біткойна стрімко дорожчає на тлі важливих сигналів з США

В останні дні увагу прикута до криптовалюти Ethereum, яка є другою за популярністю монетою у світі. Річ у тому, що у США почали розгляд важливого питання.

Комісія з цінних паперів та бірж США почала розгляд форми S-1 у заявах на реєстрацію спотових Ethereum-ETF. Нагадаємо, що на початку року американський регулятор схвалив спотові біткойн-ETF.

Зверніть увагу Чого найбільше бояться найбагатші люди світу

Ethereum стрімко дорожчає на ринку

Джерела повідомляють, що по суті все лише починається. Крім того, відзначають, що є відчуття ніби відділ управління інвестиціями був певною мірою захоплений зненацька зміною настроїв. Водночас додають, що вони не очікують на зупинку прогресу в процесі створення спотових Ethereum-ETF, але водночас зберігають обережність.

Що таке EFT Це фонди, чиї акції можна придбати або продати на фондовій біржі. Такий фонд створює та управляє ним компанія, яку називають ETF-провайдером. Така компанія може керувати кількома ETF-фондами. Капіталізація цього сектору на сьогодні становить орієнтовно 7 трильйонів доларів.

На тлі новин Ethereum почав зростати в ціні. Курс криптовалюти під час торгів у четвер, 23 травня, спершу перетнув позначку на рівні 3800 доларів за монету, а потім – у 3900 доларів за штуку, згідно з даними CoinMarketCap. Для розуміння, історичний максимум для Ethereum становить трохи більше за 4878 доларів за монету.

На момент створення цього матеріалу, вартість Ethereum коливається на рівні 3860 доларів за монету. Ринкова капіталізація криптовалюти становить 464,55 мільярда доларів. Монета за останні 24 години подорожчала на 4,21%. Тоді як з початку року курс Ethereum зріс на 71,48%, інформує MarketWatch.