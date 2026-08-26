Офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, у четвер, 27 серпня, офіційний курс валюти для українців буде таким:

долар США – 44,67 гривні (тобто -4 копійки проти 26 серпня);

(тобто -4 копійки проти 26 серпня); євро – 52,09 гривні (тобто -7 копійок проти 26 серпня).

Цікаво, що чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,98 гривні за офіційним курсом, тоді як європейська сягнула нового максимуму 24 серпня – 52,25 гривні.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 26 серпня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,42 гривні (-3 копійки), а продаж по 44,90 гривні (-2 копійки).

, станом на вечір 26 серпня купівля долара в банках обходиться в середньому по (-3 копійки), а продаж по (-2 копійки). Купівля євро проходить по 51,74 гривні (-3 копійки), а продаж – по 52,39 гривні (-4 копійки).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 44,80 гривні (без змін), а продаж – по 44,88 гривні (-1 копійка).

(без змін), а продаж – по (-1 копійка). Натомість купівля євро проходить по 52,04 гривні (+2 копійки), а продаж – по 52,20 гривні (+5 копійок).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,37 гривні (-1 копійка), а продають – по 44,76 гривні (-9 копійок).

(-1 копійка), а продають – по (-9 копійок). Євро купують по 51,78 гривні (-3 копійки), а продають – по 52,28 гривні (-5 копійок).

До слова, раніше директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів у коментарі 24 Каналу, що стримувати інтерес українців до іноземної валюти можуть гривневі депозити та ОВДП. За нинішньої дохідності такі інструменти здатні частково компенсувати інфляційні втрати та навіть забезпечити реальний заробіток.

Свою роль відіграє й монетарна політика Нацбанку. За словами експерта, облікова ставка на рівні 15,5% підтримує привабливість заощаджень у нацвалюті, які можуть стати своєрідним "приборкувачем ажіотажу" на готівковому ринку. Зрештою, наприкінці серпня коливання курсу долара очікують у межах 44,6 – 45,2 гривні, тоді як для курсу євро це 51 – 52,5 гривні.