100 днів Трампа: чому долар США зафіксував рекордний обвал за понад 50 років

Долар США зафіксував суттєвий обвал на ринку за перші 100 днів Дональда Трампа у Білому домі. Це рекордний обвал американської валюти за десятиліття.

Долар США рекордно обвалився за перші 100 днів Трампа на посаді

За перші 100 днів Дональда Трампа на посаді президента США долар суттєво впав в ціні. Ба більше, американська валюта зафіксувала найгірший обвал з часів Річарда Ніксона, інформує 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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За період з 20 січня до 25 квітня 2025 року індекс долара США впав приблизно на 9%. Цікаво, що за останні десятиліття за перші 100 днів президента США, як правило, фіксували зміцнення позицій долара на ринку. Востаннє долар падав в ціні аж в 1973 році, коли президентом США вдруге був Річард Ніксон. Обвал долара тоді був спровокований рішенням Ніксона про відмову від золотого стандарту та переходу до плаваючого курсу валют.

Важливо! Знецінення долара США у 2025 році пов'язане з економічною політикою Дональда Трампа. Перш за все йдеться про тарифи на імпорт товарів з всіх країн світу. Нагадаємо, що найбільші мита США встановили на імпорт з Китаю, який є ключовим конкурентом США.

Агресивна політика Трампа спровокувала обвал фондового ринку США, а також змусила інвесторів вкладати гроші за межами першої економіки світу. Через це позиції долара на ринку ослабли, тоді як інші валюти та золото суттєво зросли в ціні. Нагадаємо, що курс євро до долара у 2025 році зростає найшвидшими темпами за 15 років. Крім того, золото декілька разів оновило історичний максимум на ринку