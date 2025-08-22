Які курси валют?

У п'ятницю, 22 серпня, євро опустився до мінімального рівня з 6 серпня і торгувався на позначці 1,15 долара. За тиждень валюта ЄС знизилася на 0,8%, хоча з початку року вона все ще залишається в плюсі на 12% завдяки слабкості долара у 2025 році, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Як змінились курси валют за тиждень:

Фунт стерлінгів на рівні 1,34 долара , знизившись на 1% за тиждень.

, знизившись на 1% за тиждень. Австралійський долар втримався на позначці 0,64 долара, втративши за тиждень 1,2%.

Японська єна ослабла до 148,63 за долар, що відповідає тижневому зниженню приблизно на 1%

Примітно! Індекс долара, що відстежує його динаміку щодо шести інших валют, піднявся до 98,75, що відповідає зростанню на 0,9% за тиждень.

Що впливає на курси валют у серпні?

У п'ятницю, 22 серпня, голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл виступить з промовою на щорічному економічному симпозіумі в Джексон-Хоулі та може дати сигнал про готовність регулятора до зниження ставок вже у вересні. Однак обережні коментарі представників ФРС і свіжа статистика, що вказує на інфляційні ризики, охолодили ці прогнози.

Пауелл навряд чи візьме на себе зобов'язання знизити ставку у вересні. ФРС має подвійний мандат, але зараз інфляція виглядає більш серйозним ризиком, ніж статки ринку праці. З огляду на те що до вересневого засідання ще будуть опубліковані дані щодо інфляції та заробітної плати, у Пауелла є всі підстави проявити обережність і залишити простір для маневру,

– зазначив головний інвестиційний стратег Saxo Чару Чанана.

За словами голови відділу міжнародної та стійкої економіки в Commonwealth Bank of Australia Джозефа Капурсо, ринок закладає занадто високу ймовірність зниження ставки у вересні, і Пауеллу доведеться "перевершити очікування".

Ми прогнозуємо подальше зміцнення долара, якщо Пауелл виступить проти поточних ринкових очікувань зниження ставки на 25 базисних пунктів у вересні. Іншими словами, долар знаходиться в умовах асиметричних ризиків, де потенціал зростання вищий, ніж падіння,

– пояснив експерт.

Які курси валют встановив НБУ?

У п'ятницю, 22 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо іноземних валют: