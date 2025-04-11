Долар обвалився до мінімуму за 3 роки, тоді як його ключовий конкурент встановив новий рекорд

Долар знову рекордно обвалився на ринку, тоді як курс євро зафіксував новий рекорд. На американську валюту тисне низка факторів.

Чому впав долар

У п'ятницю, 11 квітня, долар США різко обвалився в ціні. Американська валюта оновила антирекорд на ринку, впавши до мінімуму за три роки, інформує 24 Канал з посиланням на TradingEconomics. На долар тисне відразу декілька факторів.

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Долар США падає в ціні через побоювання щодо його статусу, як головної резервної валюти світу. Це пов'язано з розгортанням торгової війни між двома найбільшими економіками світу – США та Китаєм, повідомляє Bloombrerg. Нагадаємо, що під час попередньої торгової сесії долар обвалився до мінімуму за 6 місяців.

Крім того, долара падає в ціні, оскільки інвестори виводять кошти з американських активів. Також на динаміку на ринку валюти впливає ескалація торгової війни та зростання напруженості щодо наслідків для світової економіки.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що з доларом сьогодні

Індекс долара США торгується на рівні 99,71. Долар подешевшав на 1,14% під час торгів, за даними MarketWatch. Протягом торгової сесії індекс долара коливається в діапазоні від 99,01 до 100,78.

Крім того, курс євро зріс до пікового рівня за три роки. Це новий рекорд валюти на ринку за останні два дні. Додамо, що днем раніше вартість євро щодо долара зросла до найвищого рівня з кінця 2024 року.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців: