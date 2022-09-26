Черговий рекорд долара США: про які ризики попереджають експерти
Долар США продовжує зміцнювати позиції на ринку. Це вже триває другий тиждень поспіль. Як змінилися позиції Індексу долара США – читайте на Фінанси24.
Індекс долара США у понеділок, 26 вересня, продовжує зміцнювати свої позиції та вкотре встановив новий рекорд. Торги тривають цілодобово.
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Позиції долара США на ринку
На момент створення цього матеріалу, Індекс долара США коливається на рівні 114,04 згідно з даними Yahoo!Finance. З початку торгового дня котирування зросли на 0,75%. Індекс почав день на рівні 113,02. Крайні позиції для Індексу долара за рік:
- Максимально цей показник зростав до 114,53. Це новий піковий рівень;
- Тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,21, згідно з даними CNBC.
Водночас котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) торгується на рівні 114,05, згідно з даними WSJ. З початку сесії цей показник виріс на 0,76%. Останні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останній рік:
- за останній місяць цей показник виріс на 4,80%;
- за 3 місяці Індекс посилив позиції на 9,73%;
- від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 18,84%;
- загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 22,31%.
Ситуація на валютному ринку
Американський долар невпинно зміцнює позиції на ринку щодо кошика з 6 валют основних торгових партнерів США. Для прикладу, протягом серпня 2022 року котирування Індексу долара виросли приблизно на 2,6%.
Долар, завдяки падінню фунта стерлінгів і новому 20-річному мінімуму для євро, досяг максимуму за два десятиліття проти кошика з шести валют, пише видання Reuters.
Також додають, що агресивне прагнення Федерального резерву США придушити інфляцію в країні шляхом підвищення базової ставки створює чимало викликів для інших країн, згідно з The New York Times. Оскільки, таким чином, американський центробанк провокує:
- зростання цін,
- збільшення розміру боргових виплат,
- підвищує ризики глибокої рецесії.
Тоді як стратеги з Morgan Stanley попередили, що підвищення курсу долара США створює "неспроможну ситуацію" для більш ризикованих активів, що може закінчитися фінансовою чи економічною кризою, згідно з Reuters.