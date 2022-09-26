Черговий рекорд долара США: про які ризики попереджають експерти

Долар США продовжує зміцнювати позиції на ринку. Це вже триває другий тиждень поспіль. Як змінилися позиції Індексу долара США – читайте на Фінанси24.

Індекс долара США у понеділок, 26 вересня, продовжує зміцнювати свої позиції та вкотре встановив новий рекорд. Торги тривають цілодобово.

Цікаво Невдале півріччя техгігантів США: кому це вигідно

Позиції долара США на ринку

На момент створення цього матеріалу, Індекс долара США коливається на рівні 114,04 згідно з даними Yahoo!Finance. З початку торгового дня котирування зросли на 0,75%. Індекс почав день на рівні 113,02. Крайні позиції для Індексу долара за рік:

Максимально цей показник зростав до 114,53. Це новий піковий рівень;

Це новий піковий рівень; Тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,21, згідно з даними CNBC.

Індекс долара США – це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Водночас котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) торгується на рівні 114,05, згідно з даними WSJ. З початку сесії цей показник виріс на 0,76%. Останні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останній рік:

за останній місяць цей показник виріс на 4,80%;

за 3 місяці Індекс посилив позиції на 9,73%;

від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 18,84%;

загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 22,31%.

Ситуація на валютному ринку

Американський долар невпинно зміцнює позиції на ринку щодо кошика з 6 валют основних торгових партнерів США. Для прикладу, протягом серпня 2022 року котирування Індексу долара виросли приблизно на 2,6%.

Долар, завдяки падінню фунта стерлінгів і новому 20-річному мінімуму для євро, досяг максимуму за два десятиліття проти кошика з шести валют, пише видання Reuters.

Також додають, що агресивне прагнення Федерального резерву США придушити інфляцію в країні шляхом підвищення базової ставки створює чимало викликів для інших країн, згідно з The New York Times. Оскільки, таким чином, американський центробанк провокує:

зростання цін,

збільшення розміру боргових виплат,

підвищує ризики глибокої рецесії.

Тоді як стратеги з Morgan Stanley попередили, що підвищення курсу долара США створює "неспроможну ситуацію" для більш ризикованих активів, що може закінчитися фінансовою чи економічною кризою, згідно з Reuters.