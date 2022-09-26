Очередной рекорд доллара США: о каких рисках предупреждают эксперты

Доллар США продолжает укреплять позиции на рынке. Это уже длится вторую неделю подряд. Как изменились позиции Индекса доллара США – читайте на Финансы24.

Индекс доллара США в понедельник, 26 сентября, продолжает укреплять свои позиции и в очередной раз установил новый рекорд. Торги продолжаются круглосуточно.

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Позиции доллара США на рынке

На момент создания этого материала, Индекс доллара США колеблется на уровне 114,04 согласно данным Yahoo!Finance. С начала торгового дня котировки выросли на 0,75%. Индекс начал день на уровне 113,02. Крайние позиции для Индекса доллара за год:

Максимально этот показатель достигал 114,53. Это новый пиковый уровень;

Это новый пиковый уровень; Тогда как минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 93,21 согласно данным CNBC.

Индекс доллара США – это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

В то же время котировка WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) торгуется на уровне 114,05, согласно данным WSJ. С начала сессии этот показатель вырос на 0,76%. Последние данные по динамике WSJ Dollar Index за последний год:

за последний месяц этот показатель вырос на 4,8%;

за три месяца Индекс усилил позиции на 9,73%;

с начала 2022 года WSJ Dollar Index вырос на 18,84%;

В целом за 12 месяцев Индекс укрепил свои позиции на 22,31%.

Ситуация на валютном рынке

Американский доллар неустанно укрепляет позиции на рынке по отношению к корзине из 6 валют основных торговых партнеров США. Например, в течение августа 2022 года котировки Индекса доллара выросли примерно на 2,6%.

Доллар, благодаря падению фунта стерлингов и новому 20-летнему минимуму для евро, достиг максимума за два десятилетия против корзины из шести валют, пишет издание Reuters.

Также добавляют, что агрессивное стремление Федерального резерва США подавить инфляцию в стране путем повышения базовой ставки создает немало вызовов для других стран, согласно The New York Times. Поскольку, таким образом, американский центробанк провоцирует:

рост цен,

увеличение размера долговых выплат,

увеличивает опасности глубочайшей рецессии.

В то время как стратеги из Morgan Stanley предупредили, что повышение курса доллара США создает "несостоятельную ситуацию" для более рискованных активов, что может закончиться финансовым или экономическим кризисом, согласно Reuters.