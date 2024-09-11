Ринки готуються до дебатів Трампа та Гарріс: як змінився курс долара

Долар завершив чергову торгову сесію із незначними змінами. На ринок впливали очікування щодо наступного кроку американського центробанку та дебати кандидатів у президенти США.

Що відбувається з доларом

У вівторок, 10 вересня, Індекс долара США зафіксував спад щодо деяких основних валют, консолідувавши прибуток за попередній день. Це відбулося напередодні публікації ключових даних по інфляції у США і довгоочікуваних президентських дебатів, у яких беруть участь Камала Гарріс та Дональд Трамп, хоча жоден з цих факторів, швидше за все, не вплине на загальну монетарну політику, пише Reuters

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Нагадаємо, що ринок очікує на зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США вже наступного тижня. Центробанк, як прогнозують, має ухвалити відповідне рішення вперше за 4 роки.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єну, фунт стерлінгів, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Курс долара на ринку

Індекс долара США зафіксував незначний спад, опустившись до 101,63. Згідно з даними Yahoo!Finance, цей показник коливався в діапазоні 101,61 – 101,63. З початку року долар зріс на 0,1%

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців: