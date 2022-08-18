Долар різко зміцнив позиції на ринку: чи планує центробанк США змінити свою політику
Долар США завершує черговий день із досить сильним зростанням. Як змінилася позиція Індексу долара США та що загалом відбувається з валютою – читайте у матеріалі 24 каналу.
Індекс долара США різко пішов вгору на ринку. Торги тривають цілодобово.
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Актуальні дані щодо Індексу долара
18 серпня Індекс долара США завершує день на рівні 107,43, за даними Yahoo!Finance. З початку торгового дня цей показник зріс на 0,86%. Індекс почав торговий день з позначки на рівні 106,68. Крайні позиції долара США щодо кошика з 6 валют:
- максимально Індекс долара підіймався до позначки на рівні 109,29. Це зафіксували у середині липня 2022 року;
- тоді як мінімум за аналогічний проміжок часу зафіксували на позиції у 91,78, за даними CNBC.
Водночас WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) на торгах коливається на рівні 107,42, за даними WSJ. З початку дня він виріс на 0,80%. Індекс розраховують на основі даних Банку міжнародних розрахунків стосовно загального обсягу торгів іноземною валютою. Останні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останній рік:
- за місяць він пішов вгору на 0,47%;
- за останні 3 місяці цей показник зріс на 4,56%;
- з початку 2022 року Індекс пішов вгору на 11,92%;
- загалом за рік WSJ Dollar Index зріс на 14,79%.
Що відбувається з доларом США
Минулого тижня долар США відскочив від мінімального рівня за 6 тижнів. Інвестори прогнозують, що Федеральний резерв й надалі буде проводити агресивну монетарну політику, оскільки інфляція все ще досить висока, хоча уже почали фіксувати перші сигнали падіння.
Водночас на останній зустрічі банків з Федерального резерву у липні заявили, що вони бачать лише незначні ознаки послаблення інфляції у країні. Згідно з останнім протоколом, темпи підняття базової ставки можуть сповільнитися, але навряд чи йдеться про перехід до зменшення цього показника у 2023 році, The Economic Times.Цікаво! У перший день тижня долар США зміцнював позиції на ринку на фоні останнього звіту про економічні показники Китаю. Адже це призвело до посилення страхів щодо рецесії, згідно з CNBC.
Позитивно на долар вплинули й коментарі експерта з Федерального резерву щодо перших ознак того, що інфляція у США досягла свого максимуму. Йдеться про банкіра Томаса Баркіна, який додав, що було б непогано щоб інфляція протягом певного проміжку часу залишалася на рівні цілі у 2% перш ніж припиняти підняття ставок.
Потенційна рецесія у 2022 році може неабияк відрізнятися від попередніх досвідів з економічними кризами. Усе через кілька наступних факторів:
- сильні фінансові позиції корпорацій, які за останні 10 років змогли сформувати таку собі загальну фінансову подушку на 4 трильйони доларів;
- агресивна та потужна політика Федерального резерву з метою вгамування інфляції у країні;
- стабільний ринок праці у США.