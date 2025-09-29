Долар падає: варто готуватися до змін
- 29 вересня долар знизився на 0,22% через побоювання з приводу можливого припинення роботи уряду США.
- Євро зріс на 0,25% до 1,1729 долара, фунт стерлінгів на 0,34% до 1,3445 долара.
29 вересня долар відчутно знизився. Валюта почала падати через побоювання з приводу можливого припинення роботи уряду США
Як знизився долар?
Індекс долара знизився на 0,22% сьогодні. Він сягнув – 97,90, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Важливо! Конгрес має ухвалити закон про фінансування до закінчення фінансового року (що настане 30 вересня). Без цього рішення, частина уряду припинить роботу вже 1 жовтня. Адже це перший день нового фінансового року.
На долар також відчутно впливає ситуація з ФРС. Йдеться про намагання Трампа звільнити чиновницю Федеральної резервної системи Лізу Кук. Зауважимо, що суд заборонив американському президенту це робити.
Яке співвідношення долара до інших валют зараз:
- євро зріс на 0,25% і сягнув – 1,1729 долара;
- фунт стерлінгів збільшився на 0,34% до 1,3445 долара;
- відносно єни долар подешевшав на 0,6% до 148,67.
Що відбувається з курсом долара зараз?
В кінці вересня та на початку жовтня значних змін на валютному ринку не буде. На міжбанку очікуються коливання: 41,25 – 41,65 гривні за долар. А от на готівковому ринку – 41,20 – 41,50 гривні за долар.
Станом на 29 вересня, середній курс купівлі долара у банках зріс до 41,23 гривні, продажу дещо знизився до – 41,69 гривні. А от в обмінниках курс купівлі збільшився – до 41,25 гривні за долар, продажу подорожчав до – 41,65 гривні за долар.
Зверніть увагу! 29 вересня офіційний курс долара складає – 41,48 гривні, повідомляє НБУ.