Долар стає "ризиковою" валютою: як змінився курс

Волатильність долара США знизилася останніми тижнями. Втім, аналітики Goldman Sachs Group вважають, що є безліч факторів, здатних знову зробити його валютою із підвищеним рівнем ризику.

Що відбувається з курсом долара?

Аналітики серед можливих тригерів волатильності долара називають посилення політичної невизначеності, пов'язаної з торговими митами. Крім того, фіскальні ризики збільшуються, а диверсифікація зачіпає американські активи, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Різке ослаблення долара в цьому році, викликане погрозами президента Дональда Трампа ввести жорсткі мита щодо найбільших торгових партнерів США, породило побоювання щодо втрати доларом свого статусу захисного активу.

Хоча в Goldman Sachs не вважають, що така зміна буде стійкою, в короткостроковій перспективі поведінка валюти може залишатися нестабільною.

Зміна кореляційних зв'язків зробила зміцнення долара в періоди втечі від ризику менш передбачуваним,

– відзначили аналітики.

Попри стабілізацію в останні тижні, за рядом показників долар продовжує поводитися як ризикований актив. Це свідчить про те, що долар все частіше виступає не в ролі "тихої гавані", а як фактор нестабільності.

Довгострокові перспективи долара залишаються слабкими з кількох причин:

зниження обсягів світової торгівлі;

процеси дедоларизації;

перегляд стратегій хеджування.

Аналітики Goldman Sachs також звернули увагу на одну з найбільш «наочних» змін 2025 року – помітне посилення тенденції до одночасного зниження долара та американських акцій.

За їхніми підрахунками, в поточному році така динаміка спостерігалася вдвічі частіше, ніж в середньому за попереднє десятиліття.

Важливо! У доповіді підкреслюється ще один "більш тривожний" сигнал зниження інтересу до американських активів: все частіше спостерігається одночасне падіння фондового ринку, прибутковості казначейських облігацій і курсу долара.

Які курси валют?

У понеділок, 14 липня, євро опустився до тритижневого мінімуму, в той час, як долар злегка зміцнився після заяви президента Трампа про можливе введення з 1 серпня 30-відсоткових мит на імпорт з двох найбільших торгових партнерів США.

Реакція валютного ринку на нові торговельні погрози Трампа в Азії в цілому виявилася стриманою.

Цікаво! Попри те, що євро на початку сесії впав до мінімальних значень за три тижні, пізніше він частково відіграв втрати та торгувався на рівні 1,16 долара – на 0,13% нижче попереднього закриття.

Курс долара щодо мексиканського песо зріс на 0,28%, досягнувши 18,67. Британський фунт подешевшав на 0,15% до 1,34 долара, тоді як японська єна незначно зміцнилася – до 147,31 за долар.