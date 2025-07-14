Что происходит с курсом доллара?

Аналитики среди возможных триггеров волатильности доллара называют усиление политической неопределенности, связанной с торговыми пошлинами. Кроме того, фискальные риски увеличиваются, а диверсификация затрагивает американские активы, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Резкое ослабление доллара в этом году, вызвано угрозами президента Дональда Трампа ввести жесткие пошлины в отношении крупнейших торговых партнеров США, породило опасения относительно потери долларом своего статуса защитного актива.

Хотя в Goldman Sachs не считают, что такое изменение будет устойчивым, в краткосрочной перспективе поведение валюты может оставаться нестабильным.

Изменение корреляционных связей сделало укрепление доллара в периоды бегства от риска менее предсказуемым,

– отметили аналитики.

Несмотря на стабилизацию в последние недели, по ряду показателей доллар продолжает вести себя как рискованный актив. Это свидетельствует о том, что доллар все чаще выступает не в роли "тихой гавани", а как фактор нестабильности.

Долгосрочные перспективы доллара остаются слабыми по нескольким причинам:

снижение объемов мировой торговли;

процессы дедолларизации;

пересмотр стратегий хеджирования.

Аналитики Goldman Sachs также обратили внимание на одно из самых "наглядных" изменений 2025 года – заметное усиление тенденции к одновременному снижению доллара и американских акций.

По их подсчетам, в текущем году такая динамика наблюдалась вдвое чаще, чем в среднем за предыдущее десятилетие.

Важно! В докладе подчеркивается еще один "более тревожный" сигнал снижения интереса к американским активам: все чаще наблюдается одновременное падение фондового рынка, доходности казначейских облигаций и курса доллара.

Какие курсы валют?

В понедельник, 14 июля, евро опустился до трехнедельного минимума, в то время, как доллар слегка укрепился после заявления президента Трампа о возможном введении с 1 августа 30-процентных пошлин на импорт из двух крупнейших торговых партнеров США.

Реакция валютного рынка на новые торговые угрозы Трампа в Азии в целом оказалась сдержанной.

Интересно! Несмотря на то, что евро в начале сессии упал до минимальных значений за три недели, позже он частично отыграл потери и торговался на уровне 1,16 доллара – на 0,13% ниже предыдущего закрытия.

Курс доллара относительно мексиканского песо вырос на 0,28%, достигнув 18,67. Британский фунт подешевел на 0,15% до 1,34 доллара, тогда как японская иена незначительно укрепилась – до 147,31 за доллар.