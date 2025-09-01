Долар впав до мінімуму за п'ять тижнів на тлі очікувань ключових даних по ринку праці США. Наразі інвестори оцінюють перспективи зниження ставки ФРС і вплив політичних і торгових факторів на валютні ринки.

Який курс долара?

У понеділок, 1 вересня, долар опустився до мінімального рівня за п'ять тижнів, оскільки інвестори чекають на публікацію даних по ринку праці США. Вони можуть вплинути на очікування щодо подальших дій ФРС по пом'якшенню грошово-кредитної політики, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Учасники ринку також враховували дані щодо інфляції в США, а також рішення суду, який визнав більшість тарифів Дональда Трампа незаконними.

Додаткову увагу викликала тривала конфронтація між президентом США і ФРС через його спробу усунути з посади губернатора Лізу Кук.

Важливо! За даними інструменту CME FedWatch, ймовірність зниження ключової ставки ФРС на 25 базисних пунктів у вересні оцінюється приблизно в 90%. Ринки також закладають у прогноз загальне пом'якшення на 100 пунктів до осені 2026 року.

Стосовно кошика валют долар подешевшав на 0,22%, до 97,64, оновивши мінімум з 28 липня на позначці 97,55. У серпні він знизився на 2,2%.

Чому дешевшає долар?

Аналітики відзначають, що економіка США більше не демонструє колишнього випереджувального зростання, характерного для більшої частини останнього десятиліття, і це виправдовує ослаблення долара.

Очікується, що нові ознаки уповільнення ринку праці посилять таку оцінку.

Серйозна слабкість макроекономічних показників може змусити ФРС до більш рішучих дій, ніж очікують ринки. Однак якщо слабкі дані травня-червня виявляться статистичною аномалією, зниження ставок буде виглядати невиправданим на тлі майже неминучого зростання інфляції в наступному році,

– заявив економіст Societe Generale Клаус Баадер.

Частина експертів, як і раніше, допускає ймовірність зниження ставки відразу на 50 базисних пунктів наприкінці вересня.

На динаміку долара також впливають побоювання за незалежність ФРС, оскільки Трамп посилює тиск, прагнучи розширити свій вплив на грошово-кредитну політику.

Які курси євро та фунта стерлінгів?

Євро подорожчав на 0,35%, до 1,17 долара, фунт стерлінгів зміцнився на 0,18%, до 1,35 долара.

Курс долара до єни закріпився на рівні 147 за долар після серпневого зниження на 2,5%, а юаня утримувався поблизу 10-місячного і становив 7,13 за долар.

