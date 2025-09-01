Доллар упал до многонедельного минимума: какие курсы мировых валют
- Доллар снизился до минимума за пять недель на фоне ожиданий данных по рынку труда США и возможного снижения ставки ФРС.
- Евро и фунт стерлингов укрепились соответственно на 0,35% и 0,18%, а доллар к иене закрепился на уровне 147 за доллар.
Доллар упал до минимума за пять недель на фоне ожиданий ключевых данных по рынку труда США. Сейчас инвесторы оценивают перспективы снижения ставки ФРС и влияние политических и торговых факторов на валютные рынки.
Какой курс доллара?
В понедельник, 1 сентября, доллар опустился до минимального уровня за пять недель, поскольку инвесторы ждут публикации данных по рынку труда США. Они могут повлиять на ожидания относительно дальнейших действий ФРС по смягчению денежно-кредитной политики, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Участники рынка также учитывали данные по инфляции в США, а также решение суда, который признал большинство тарифов Дональда Трампа незаконными.
Дополнительное внимание вызвала продолжающаяся конфронтация между президентом США и ФРС из-за его попытки отстранить от должности губернатора Лизу Кук.
Важно! По данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения ключевой ставки ФРС на 25 базисных пунктов в сентябре оценивается примерно в 90%. Рынки также закладывают в прогноз общее смягчение на 100 пунктов к осени 2026 года.
По отношению к корзине валют доллар подешевел на 0,22%, до 97,64, обновив минимум с 28 июля на отметке 97,55. В августе он снизился на 2,2%.
Почему дешевеет доллар?
Аналитики отмечают, что экономика США больше не демонстрирует прежнего опережающего роста, характерного для большей части последнего десятилетия, и это оправдывает ослабление доллара.
Ожидается, что новые признаки замедления рынка труда усилят такую оценку.
Серьезная слабость макроэкономических показателей может вынудить ФРС к более решительным действиям, чем ожидают рынки. Однако если слабые данные мая-июня окажутся статистической аномалией, снижение ставок будет выглядеть неоправданным на фоне почти неизбежного роста инфляции в следующем году,
– заявил экономист Societe Generale Клаус Баадер.
Часть экспертов, по-прежнему, допускает вероятность снижения ставки сразу на 50 базисных пунктов в конце сентября.
На динамику доллара также влияют опасения за независимость ФРС, поскольку Трамп усиливает давление, стремясь расширить свое влияние на денежно-кредитную политику.
Какие курсы евро и фунта стерлингов?
Евро подорожал на 0,35%, до 1,17 доллара, фунт стерлингов укрепился на 0,18%, до 1,35 доллара.
Курс доллара к иене закрепился на уровне 147 за доллар после августовского снижения на 2,5%, а юаня удерживался вблизи 10-месячного и составлял 7,13 за доллар.
Что надо знать о курсах валют в Украине?
- В течение августа польский злотый продемонстрировал высокую стабильность относительно украинской гривны, с незначительными колебаниями. По состоянию на 1 сентября Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 11,30 гривны за злотый, что лишь на 9 копеек выше показателя от 28 августа.
- По итогам лета евро продемонстрировало значительное укрепление – с начала года до июня валюта подорожала до 12%. Основной движущей силой этой динамики остается глобальное соотношение курса доллара и евро. Однако в сентябре эксперты не ожидают резких колебаний. Предполагается, что курс будет находиться в предсказуемом диапазоне, а соотношение евро/доллар, вероятно, останется в коридоре 1,15 – 1,20.
- С начала 2025 года официальный курс доллара США к гривне показал невероятную стабильность. На начало сентября аналитики также ожидают отсутствия резких движений. Верхняя граница потенциального роста валюты остается на уровне 42 гривны. Сейчас средний курс доллара ниже на 1% – 1,3% по сравнению с началом года, когда он составлял 42,02 гривны.