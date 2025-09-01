Доллар упал до минимума за пять недель на фоне ожиданий ключевых данных по рынку труда США. Сейчас инвесторы оценивают перспективы снижения ставки ФРС и влияние политических и торговых факторов на валютные рынки.

Какой курс доллара?

В понедельник, 1 сентября, доллар опустился до минимального уровня за пять недель, поскольку инвесторы ждут публикации данных по рынку труда США. Они могут повлиять на ожидания относительно дальнейших действий ФРС по смягчению денежно-кредитной политики, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Участники рынка также учитывали данные по инфляции в США, а также решение суда, который признал большинство тарифов Дональда Трампа незаконными.

Дополнительное внимание вызвала продолжающаяся конфронтация между президентом США и ФРС из-за его попытки отстранить от должности губернатора Лизу Кук.

Важно! По данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения ключевой ставки ФРС на 25 базисных пунктов в сентябре оценивается примерно в 90%. Рынки также закладывают в прогноз общее смягчение на 100 пунктов к осени 2026 года.

По отношению к корзине валют доллар подешевел на 0,22%, до 97,64, обновив минимум с 28 июля на отметке 97,55. В августе он снизился на 2,2%.

Почему дешевеет доллар?

Аналитики отмечают, что экономика США больше не демонстрирует прежнего опережающего роста, характерного для большей части последнего десятилетия, и это оправдывает ослабление доллара.

Ожидается, что новые признаки замедления рынка труда усилят такую оценку.

Серьезная слабость макроэкономических показателей может вынудить ФРС к более решительным действиям, чем ожидают рынки. Однако если слабые данные мая-июня окажутся статистической аномалией, снижение ставок будет выглядеть неоправданным на фоне почти неизбежного роста инфляции в следующем году,

– заявил экономист Societe Generale Клаус Баадер.

Часть экспертов, по-прежнему, допускает вероятность снижения ставки сразу на 50 базисных пунктов в конце сентября.

На динамику доллара также влияют опасения за независимость ФРС, поскольку Трамп усиливает давление, стремясь расширить свое влияние на денежно-кредитную политику.

Какие курсы евро и фунта стерлингов?

Евро подорожал на 0,35%, до 1,17 доллара, фунт стерлингов укрепился на 0,18%, до 1,35 доллара.

Курс доллара к иене закрепился на уровне 147 за доллар после августовского снижения на 2,5%, а юаня удерживался вблизи 10-месячного и составлял 7,13 за доллар.

Что надо знать о курсах валют в Украине?