Долар США на шляху до найкращого результату з вересня та сягнув максимуму за 4 тижні

Долар не просто зміцнює позиції, але й досягнув максимуму майже за місяць. Крім того, Індекс долара США на шляху до найкращого результату з вересня за одним показником. Більше про це – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні зміни Індексу долара США на ринку

Під час торгів у п'ятницю, 6 січня 2023 року, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 105,40 інформує Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник виріс на 0,34%, а коливався в діапазоні 105,02 – 105,51.

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Крайні позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Ба більше, це піковий рівень для Індексу за 20 років ;

Ба більше, це піковий рівень для Індексу за ; Натомість мінімально котирування впали до 94,63 за аналогічний період, згідно з даними CNBC.

Загалом Індекс долара США суттєво відійшов від максимуму за 20 років, але водночас цей показник вище шестимісячного мінімуму, який зафіксували наприкінці грудня 2022 року – 103,38.

Проте долар США зміцнив позиції на ринку, досягнувши максимуму за майже 4 тижні. Американську валюту підтримали дані про ринок праці у США, який досі залишається стійким.

Це може змусити Федеральний резерв довше проводити агресивну монетарну політику, інформує Reuters. Наразі Індекс долара США на шляху до тижневого приросту на рівні 1,8%. Це може стати найбільшим успіхом для валюти з вересня 2022 року.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Нещодавно фахівці пояснили головні причини стрімкого зміцнення долара США у 2022 році, а також фіксування кількох серйозних рекордів. Крім того, вони поділилися прогнозами на 2023 рік.

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