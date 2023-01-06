Доллар США на пути к наилучшему результату с сентября и достиг максимума за 4 недели
Доллар не просто укрепляет позиции, но и достиг максимума почти за месяц. Кроме того, индекс доллара США на пути к наилучшему результату с сентября по одному показателю. Больше об этом – читайте в материале 24 канала.
Последние изменения Индекса доллара США на рынке
В ходе торгов в пятницу, 6 января 2023 года, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 105,40 информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель вырос на 0,34%, а колебался в диапазоне 105,02 – 105,51.
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Крайние позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:
- Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Более того, это пиковый уровень для Индекса за 20 лет;
- В то же время минимальные котировки упали до 94,63 за аналогичный период, согласно данным CNBC.
В целом Индекс доллара США существенно отошел от максимума за 20 лет, но в то же время этот показатель выше шестимесячного минимума, зафиксированного в конце декабря 2022 года – 103,38.
Однако доллар США укрепил позиции на рынке, достигнув максимума за почти 4 недели. Американскую валюту поддержали данные о рынке труда в США, который до сих пор остается устойчивым.
Это может заставить Федеральный резерв дольше проводить агрессивную монетарную политику. Reuters. Индекс доллара США на пути к недельному приросту на уровне 1,8%. Это может стать величайшим успехом для валюты с сентября 2022 года.
Что такое Индекс доллара СШАЭто показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.
Недавно специалисты объяснили основные причины стремительного укрепления доллара США в 2022 году, а также фиксирование нескольких серьезных рекордов. Кроме того, они поделились прогнозами на 2023 год.
Больше новостей о долларе США:
- Одной из основных причин стремительного укрепления американской валюты в 2022 году стала монетарная политика Федерального резерва, которую проводили, чтобы унять инфляцию, а также прогнозы резкого замедления экономического роста;
- В то же время, это не помешало американской валюте за год достичь лучшего результата на рынке за 7 лет – с 2015 года. Речь идет о годовом росте на уровне 8,6%.