Після падіння до мінімуму за місяць: яку динаміку показує долар США на ринку
Долар США змінив динаміку стосовно кошика із 6 валют основних партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про торгівлю. Що загалом відбувається на ринку – читайте у матеріалі 24 каналу.
Індекс долара США вперше за тривалий час продемонстрував позитивну динаміку на ринку. Торги тривають цілодобово.
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Актуальні дані щодо Індексу долара
Станом на 2 серпня, Індекс долара становить 105,53, згідно з даними Yahoo!Finance. З початку торгового дня цей показник виріс на 0,07%. Початкова позиція Індексу долара була 105,36. Мінімальні та максимальна позиції долара щодо кошика з 6 валют:
- пік Індексу був зафіксований у середині липня 2022 року на рівні 109,29;
- тоді як найнижче цей показник за аналогічний період падав до 91,78, за даними CNBC.
Фактор центробанку США
Після однієї з останніх пресконференцій глави Федерального Резерву США Джерома Пауелла щодо підняття базової ставки та стримування інфляції Індекс долара втратив 0,6% за ніч, опустившись до 106,1. На той момент це був мінімальний показник за три тижні.
У понеділок, 1 серпня, Індекс долара оновив свій мінімум за місяць, оскільки трейдери вирішили скорочувати свої довгі позиції у цій валюті. Інвестори все більше підтримують позицію, що агресивна монетарна політика американського центробанку наближує економіку до рецесії, повідомляє Reuters.
Що загалом відбувається з доларом США на ринку
Долар США у 2022 році показував дуже потужні позиції на ринку. Індекс долара США навіть досягнув свого максимуму. Водночас така динаміка американської нацвалюти негативно впливає на глобальну економіку.
Річ у тому, що ключовою валютою для світової торгівлі є саме долар. Тож результатами такої динаміки можуть бути наступні:
- новий удар для світової економіки, яка ще не встигла відновитися після пандемії коронавірусу,
- зменшення обсягів інвестицій,
- погіршення фінансових умов,
- складніший процес виконання державами своїх фінансових зобов'язань.
Варто також зважати на те, що наразі долар США – це головна резервна валюта світу. Проте у цьому секторі теж фіксують певні зміни. Наприклад, все більшу частку починає охоплювати китайський юань, який уже увійшов до першої трійки ключових резервних валют для центробанків.
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