Після падіння до мінімуму за місяць: яку динаміку показує долар США на ринку

Долар США змінив динаміку стосовно кошика із 6 валют основних партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про торгівлю. Що загалом відбувається на ринку – читайте у матеріалі 24 каналу.

Індекс долара США вперше за тривалий час продемонстрував позитивну динаміку на ринку. Торги тривають цілодобово.

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Актуальні дані щодо Індексу долара

Станом на 2 серпня, Індекс долара становить 105,53, згідно з даними Yahoo!Finance. З початку торгового дня цей показник виріс на 0,07%. Початкова позиція Індексу долара була 105,36. Мінімальні та максимальна позиції долара щодо кошика з 6 валют:

пік Індексу був зафіксований у середині липня 2022 року на рівні 109,29 ;

; тоді як найнижче цей показник за аналогічний період падав до 91,78, за даними CNBC.

Фактор центробанку США

Це показник, який фіксує співвідношення долара США до шести національних валют країн, які є основними партнерами офіційного Вашингтона у торгівлі. До цього переліку входять євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Після однієї з останніх пресконференцій глави Федерального Резерву США Джерома Пауелла щодо підняття базової ставки та стримування інфляції Індекс долара втратив 0,6% за ніч, опустившись до 106,1. На той момент це був мінімальний показник за три тижні.

У понеділок, 1 серпня, Індекс долара оновив свій мінімум за місяць, оскільки трейдери вирішили скорочувати свої довгі позиції у цій валюті. Інвестори все більше підтримують позицію, що агресивна монетарна політика американського центробанку наближує економіку до рецесії, повідомляє Reuters.

Що загалом відбувається з доларом США на ринку

Долар США у 2022 році показував дуже потужні позиції на ринку. Індекс долара США навіть досягнув свого максимуму. Водночас така динаміка американської нацвалюти негативно впливає на глобальну економіку.

Річ у тому, що ключовою валютою для світової торгівлі є саме долар. Тож результатами такої динаміки можуть бути наступні:

новий удар для світової економіки, яка ще не встигла відновитися після пандемії коронавірусу,

зменшення обсягів інвестицій,

погіршення фінансових умов,

складніший процес виконання державами своїх фінансових зобов'язань.

Варто також зважати на те, що наразі долар США – це головна резервна валюта світу. Проте у цьому секторі теж фіксують певні зміни. Наприклад, все більшу частку починає охоплювати китайський юань, який уже увійшов до першої трійки ключових резервних валют для центробанків.

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