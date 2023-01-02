Під час першої торгової сесії у новому році Індекс долара США демонструє від'ємну динаміку. В останні тижні 2022 року долар ослаб, адже ринки припускають, що цикл агресивної монетарної політики Федеральної резервної системи США наближається до кінця.

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Настрої залишаються досить обережними. Загалом торги у перший день тижня мали приглушений характер, оскільки потужні центри були закриті через свята. Йдеться про Японію та Британію, інформує Reuters.

Останні зміни Індексу долара США на ринку

Під час торгів у понеділок, 2 січня 2023 року, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 103,49 інформує Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник впав на 0,03%, а коливався в діапазоні 103,39 – 104,10. Крайні позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Ба більше, це піковий рівень для Індексу за 20 років минулого року;

Ба більше, це піковий рівень для Індексу за минулого року; Натомість мінімально котирування впали до 94,63 за аналогічний період, за даними CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

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