Долар США різко змінив динаміку на ринку

Долар США знову зростає в ціні. До цього американська валюта фіксувала втрати декілька днів поспіль. Долар дорожчає завдяки низці факторів, які пов'язані з США.

Чому долар росте в ціні

У вівторок, 15 квітня, долар США повернувся до зростання на ринку. Долар відновлює позиції щодо кошика з 6 інших валют після значних обвалів, пише 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

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Перш за все долар зростає, оскільки настрої щодо економічних перспектив США демонструють ознаки стабілізації. Крім того, валюта позитивно відреагувала на новини про рішення Трампа про скасування тарифів на ключові технологічні товари.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що з доларом сьогодні

Індекс долара США, на момент створення цього матеріалу, коливається на рівні 99,73. Долар зріс в ціні на 0,16% під час торгів, за даними MarketWatch. Протягом торгової сесії індекс долара коливається в діапазоні від 99,48 до 99,98.

Нагадаємо, що вперше долар США впав в ціні до багаторічного мінімуму у п'ятницю, 11 квітня. Також на минулому тижні долар обвалився до мінімуму за 6 місяців.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців: