Долар чекає на важливі дані: що з валютою США сьогодні
- Долар США продовжує зростати в ціні, збільшившись на 0,07% під час торгів. Інвестори очікують на важливі звіти про інфляцію та ВВП США для розуміння стану економіки та наслідків тарифної політики Трампа.
Індекс долара США коливається на рівні 99,31, з найбільшими коливаннями за останні 12 місяців між 97,92 та 110,18.
Ринок валют чекає на важливі звіти про економіку США. На фоні цього динаміка долара залишається стабільною, але деякі зміни все-таки зафіксували.
Чому долар росте в ціні
У середу, 30 квітня, американський долар продовжує зростати в ціні. При цьому здорожчання долара США досить незначне, інформує 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.
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Динаміка долара США залишається стабільною, оскільки інвестори очікують на важливі звіти, що допоможуть зрозуміти стан американської економіки. Зокрема, нові дані можуть дати уявлення про перші наслідки тарифної політики Трампа. Для прикладу, інвестори очікують на звіти про інфляцію та ВВП США.
Що таке Індекс долара США
Що з доларом сьогодні
На момент створення цього матеріалу, Індекс долара США коливається на рівні 99,31. Долар здорожчав на 0,07% під час торгів, згідно з даними MarketWatch. Протягом торгового дня долара США коливався в діапазоні від 99,14 до 99,49.
Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:
- Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 110,18;
- цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 97,92 повідомляє видання CNBC.