Долар чекає на важливі дані: що з валютою США сьогодні

Ринок валют чекає на важливі звіти про економіку США. На фоні цього динаміка долара залишається стабільною, але деякі зміни все-таки зафіксували.

Чому долар росте в ціні

У середу, 30 квітня, американський долар продовжує зростати в ціні. При цьому здорожчання долара США досить незначне, інформує 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

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Динаміка долара США залишається стабільною, оскільки інвестори очікують на важливі звіти, що допоможуть зрозуміти стан американської економіки. Зокрема, нові дані можуть дати уявлення про перші наслідки тарифної політики Трампа. Для прикладу, інвестори очікують на звіти про інфляцію та ВВП США.

Що таке Індекс долара США

Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що з доларом сьогодні

На момент створення цього матеріалу, Індекс долара США коливається на рівні 99,31. Долар здорожчав на 0,07% під час торгів, згідно з даними MarketWatch. Протягом торгового дня долара США коливався в діапазоні від 99,14 до 99,49.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців: