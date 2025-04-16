Долар обвалився нижче важливого психологічного рівня

Долар США повернувся до знецінення на ринку. На американську валюту найбільше тисне політика Дональда Трампа. Водночас курс євро продовжує зростати в ціні.

Чому падає долар

У середу, 16 квітня, долар США знову фіксує втрати на ринку. Долар обвалився до мінімуму за 3 роки щодо кошика з 6 валют, пише 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

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Долар падає в ціні через тарифну політику президента США. Адже нові мита Трампа можуть зашкодити економічному зростанню США. Через це зростають побоювання щодо рецесії. Крім того, у США зафіксували відтік капіталу на зовнішні ринки, який одночасно тиснув на американські акції, державні облігації та долар США.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що з доларом сьогодні

Індекс долара США, на момент створення цього матеріалу, коливається на рівні 99,49. Долар впав в ціні на 0,72% під час торгів, згідно з даними MarketWatch. Протягом торгової сесії індекс долара США коливається в діапазоні від 99,35 до 100,10.

До теми! Курс євро до долара досягнув максимуму за 3 роки. Крім того, євро – це головний бенефіціар знецінення долара США на ринку, оскільки інвестори переоцінюють його роль у глобальній світовій системі.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців: