Долар в Україні подорожчав – чи вигідно обмінювати валюту після вихідних

У понеділок, 11 травня, офіційний курс долара в Україні становить 43,85 гривні, а євро – 51,59 гривні. Але в обмінниках ціни інші.

Який курс валют у банках?

Станом на ранок 11 травня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,60 гривні (+10 копійок), а продаж по 44,11 гривні (+16 копійок).

(+10 копійок), а продаж по (+16 копійок). Купівля євро проходить по 51,30 гривні (без змін), а продаж – по 51,98 гривні (+1 копійка).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 43,86 гривні (+1 копійка), а продаж – по 43,90 гривні (+5 копійок).

(+1 копійка), а продаж – по (+5 копійок). Натомість купівля євро проходить по 51,70 гривні (+5 копійок), а продаж – по 51,85 гривні (+5 копійок).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,36 гривні (+29 копійок), а продають – по 43,95 гривні (+16 копійок).

(+29 копійок), а продають – по (+16 копійок). Євро купують по 51,37 гривні (+2 копійки), а продають – по 51,97 гривні (+7 копійок).

Як Нацбанк намагається врятувати гривню?

На засіданні 30 квітня монетарний комітет Нацбанку вирішив залишити облікову ставку на поточному рівні (15%) – попри численні прогнози щодо її підняття. В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що це дає змогу частково зменшити тиск на валютний ринок.

За словами експерта, таке "знеболювальне" дозволить готівковому ринку не потерпати від шаленого попиту, оскільки регулятор підтримав популярність гривневих депозитів. Ставки за вкладами залишаться на рівні 13 – 14,5% річних, і це перевищує очікувані темпи інфляції.

А от щодо курсу долара в Україні, він коливатиметься в межах 43,8 – 44,25 гривні протягом тижня 11 – 17 травня.