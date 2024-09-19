Як змінилася вартість 500 доларів з початку 2024 року

З початку 2024 року курс долара США в Україні суттєво зріс. Відповідно на заощадження у валюті тепер потрібно виділяти більше коштів.

Скільки коштує 500 доларів в Україні

В Україні на цьому тижні представили проєкт державного бюджету на 2025 рік. Зокрема, в документі заклали курс долара на рівні 45 гривні за долар. Нагадаємо, що у бюджеті на поточний рік закладали показник 40,7 гривні за долар. Станом на 19 вересня долар коштує в Україні 41,45 гривні, за даними НБУ.

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Водночас на початку січня Нацбанк встановив курс долара на рівні 36,56 гривні. Долар також подорожчав в банках та небанківських установах:

Середній курс долара США у банках України коливається на рівні 41,30 гривні для купівлі та 41,80 гривні для продажу, згідно з даними "Мінфіну";

Тоді як в обмінниках долар купують по 41,42 гривні, а продають – по 41,88 гривні, за даними finance.ua.

До теми! Про те, як змінилася вартість 100 доларів в Україні з січня – читайте тут! Варто підмітити, що курс євро також суттєво зріс з початку року. Відтак за 100, 500 та 1000 євро у вересня доведеться заплатити трохи більше.

Для порівняння, у січні середній курс долара у банках коливався на рівні 38,2 гривні для купівлі та 39 гривень для продажу. На готівковому ринку долар коштував 38,66 гривні (купівля) та 39,23 гривні (продаж). Тож, у січні 500 доларів можна було придбати 19 500 гривень та 19 615 гривень відповідно. Станом на 19 вересня аналогічна сума буде коштувати 20 900 гривень у банках та 20 940 в обмінниках.