Долар США демонструє стабільну динаміку на ринку та на шляху до найбільшого приросту за місяць за понад 2 роки. Ринок очікує на нові дані про стан економіки США.

Останні зміни на ринку валют

У вівторок, 29 жовтня, американський долар утримує стійкі позиції на ринку та торгується поблизу максимуму, який нещодавно зафіксували. Водночас ринок чекає на публікацію важливих даних щодо економіки США пізніше цього тижня, пише Reuters.

Зверніть увагу Що відбувається з цінами на нафту після різкого обвалу

Нові дані можуть визначити напрямок подальшої політики Федеральної резервної системи США. Нагадаємо, що у вересні 2024 року центробанк почав цикл пом'якшення монетарної політики.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,11;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом

Індекс долара США торгується на рівні 104,23. Цей показник демонструє від'ємну динаміку, впавши на 0,08%, інформує портал Yahoo!Finance. Діапазон коливання за день становить від 104,22 – 104,35

За місяць долар може подорожчати на 3,6%. Це означає, що американська валюта на шляху до найкращого приросту за понад 2 роки. Позиції євро під час торгів 29 жовтня не змінилися, тоді як британський фунт впав на 0,07%.