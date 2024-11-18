Курс долара на сьогодні

Під час торгів у понеділок, 18 листопада, долар США демонструє від'ємну динаміку на ринку. Американська валюта відійшла від річного максимуму – 107,07, який зафіксували наприкінці минулого тижня. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Цікаво Війна Росії проти України знову вийшла на перший план: як відреагували ціни на нафту

Нагадаємо, що минулого тижня Індекс долара США подорожчав на 1,6%. Цей показник фіксує зростання протягом шести тижнів поспіль.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,06;

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом

Наразі Індекс долара США коливався на рівні 106,56. Цей індикатор втратив 0,12%, за даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання за день становить 106,50 – 106,78.

Позиції євро трохи стабілізувалися на ринку. Проте єдина валюта Єврозони все ще торгується поблизу найнижчого рівня за 12 місяців. Водночас британський фунт демонструє стабільну динаміку на ринку, але з 5 листопада валюта втратила в ціні 2,5%.