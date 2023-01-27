Долар відійшов від мінімуму за 8 місяців після позитивних даних про економіку США
Долар США знову демонструє позитивну динаміку на ринку. Важливу роль відіграють майбутні зустрічі центробанків та останні дані про економіку США. Більше про це – читайте у матеріалі 24 каналу.
Останні зміни на ринку
У п'ятницю, 27 січня, котирування Індексу долара США виросли на 0,13% до 101,97, інформує Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник коливався в діапазоні 101,68 – 102,04.
Крайні позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:
- Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Крім того, це найкращий результат за 20 років;
- За аналогічний період мінімальний рівень для котирувань становив 95,14, за даними CNBC.
Долар США відійшов від мінімуму за 8 місяців, який зафіксували днем раніше, оскільки почали готуватися до низки засідань центральних банків на наступному тижні, пише видання CNBC. Головне питання – необхідне коригування монетарної політики для боротьби з інфляцією на складному економічному тлі у глобальному масштабі.
Серед них Федеральна резервна система США, Європейський центральний банк та Банк Англії. Регулятори мають ухвалити рішення щодо подальших кроків зі ставкою. Валютні аналітики не очікують ніяких масштабних рухів.
Що таке Індекс долара СШАЦе показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єну, фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.
Також позиції американського долара підсилили позитивні дані щодо США у четвертому кварталі 2022 року. Ба більше, зростання ВВП першої економіки світу перевершило очікування аналітиків. Це стало ще одним підтвердженням, що Федеральний резерв буде довше підтримувати агресивну монетарну політику, повідомляє Reuters.
Більше новин про долар США:
- Фахівці розповіли про основні причини стрімкого зміцнення долара США у 2022 році. До того ж за цей період Індекс долара зафіксував кілька серйозних рекордів. Крім того, вони поділилися прогнозами на 2023 рік;
- Водночас американська валюта за минулий рік досягла найкращого результату на ринку за 7 років – з 2015 року. Йдеться про річне зростання на рівні 8,6%;
- У Morgan Stanley вважають, що у 2023 році позиції долара США ослабнуть завдяки пожвавленню економічної активності у світі та послаблення фактору невизначеності.