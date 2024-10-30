На ринку валют фіксують нові зміни, оскільки на цьому тижні мають опублікувати важливі дані про стан економіки США. Ралі долара призупинилося, але валюта наблизилася до багатомісячного максимуму.

Останні зміни на ринку валют

Під час торгів у середу, 30 жовтня, долар США наблизився до пікового рівня за три місяці. Водночас валюта демонструє від'ємну динаміку на ринку, інформує CNBC.

Варте уваги Ціни на нафту одночасно зросли та впали: що відбувається на ринку

Ринок очікує на публікацію макроекономічних даних, які можуть підказати, якою буде подальша монетарна політика Федеральної резервної системи США. Американський центральний банк у вересні почав знижувати процентні ставки.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,11;

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом

Спершу Індекс долара США торгувався на рівні 104,24. На момент створення цього матеріалу цей показник коливається на рівні 104,15, впавши на 0,15%, за даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання за день становить 103,98 – 104,32.

На попередній торговій сесії долар зріс до 104,63, що є піковим рівнем з 30 липня. Водночас сьогодні позиції євро зросли на 0,06%, тоді як фунт стерлінгів майже не змінився. Британська валюта чекає на оприлюднення бюджету від нового уряду.