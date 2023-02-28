Останні зміни на ринку

Станом на вівторок, 28 лютого, Індекс долара США впав на 0,01% до 104,67, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник коливався в діапазоні 104,42 – 104,89.

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Позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Крім того, це найкращий результат за 20 років ;

Крім того, це найкращий результат за ; За аналогічний період мінімальний рівень для котирувань становив 96,54, за даними CNBC.

Під час сьогоднішніх сумбурних торгів американський долар мінімально просів стосовно кошика з 6 інших валют. Крім того, валюта на шляху до свого першого місячного зростання з вересня, оскільки інвестори робили ставку на те, що центробанк США продовжить зберігати базову ставку на високому рівні протягом певного періоду, повідомляє Investing.com.

Днем раніше, 27 лютого, долар відійшов від максимуму за 7 тижнів, оскільки інвестори консолідувати прибутки після недавнього зростання валюти та чекали на нові дані щодо ринку праці та ситуації з цінами, пише Reuters.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єну, фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк. Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єну, фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Прогнози на 2023 рік

Експерти з Morgan Stanley додали, що у поточному році позиції долара США ослабнуть завдяки пожвавленню економічної активності у світі та послаблення фактору невизначеності. Інша група фахівців виокремила основні причини рекордного зміцнення долара США у 2022 році. Вони також поділилися прогнозами на 2023 рік.