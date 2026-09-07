Офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, у вівторок, 8 вересня, офіційний курс валюти для українців буде таким:

долар США – 44,30 гривні (тобто -26 копійок проти 7 вересня);

(тобто -26 копійок проти 7 вересня); євро – 51,48 гривні (тобто -31 копійка проти 7 вересня).

Цікаво, що влітку обидві валюти оновили історичні максимуми в Україні. Долар 11 червня подорожчав до рекордних 44,98 гривні за офіційним курсом, а євро 24 серпня сягнуло 52,25 гривні.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , ще станом на вечір 7 вересня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,37 гривні (-3 копійки), а продаж по 44,87 гривні (без змін).

, ще станом на вечір 7 вересня купівля долара в банках обходиться в середньому по (-3 копійки), а продаж по (без змін). Купівля євро проходить по 51,50 гривні (-3 копійки), а продаж – по 52,13 гривні (-2 копійки).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 44,79 гривні (+1 копійка), а продаж – по 44,83 гривні (+1 копійка).

(+1 копійка), а продаж – по (+1 копійка). Натомість купівля євро проходить по 51,87 гривні (+1 копійка), а продаж – по 52,10 гривні (+1 копійка).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,29 гривні (+4 копійки), а продають – по 44,83 гривні (+2 копійки).

(+4 копійки), а продають – по (+2 копійки). Євро купують по 51,65 гривні (+13 копійок), а продають – по 52,18 гривні (-9 копійок).

Як розповіла 24 Каналу член правління та директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько, обсяги продажу валюти Нацбанком продовжують зростати. Це свідчить про збереження підвищеного попиту, адже регулятору доводиться активніше компенсувати нестачу долара.

Зокрема, за останній тиждень обсяг інтервенцій сягнув близько 1,329 мільярда доларів (на 4,5% більше, аніж тижнем раніше). Головним завданням Нацбанку залишається стримування різких курсових коливань і збереження контрольованої ситуації на ринку.