НБУ встановив новий офіційний курс долара та євро на 12 листопада

Adv

Який офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, у четвер, 12 листопада, офіційний курс валюти для українців буде таким:

долар США – 45,32 гривні (тобто -18 копійок проти 11 листопада);

(тобто -18 копійок проти 11 листопада); євро – 50,48 гривні (тобто -60 копійок проти 11 листопада).

Цікаво, що чинний історичний максимум долар встановив 4 листопада, подорожчавши до 45,67 гривні за офіційним курсом. Натомість євро сягнув рекордних 52,25 гривні ще наприкінці літа, 24 серпня.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 11 листопада купівля долара в банках обходиться в середньому по 45,33 гривні (-6 копійок), а продаж – по 46,02 гривні (-3 копійки).

, станом на вечір 11 листопада купівля долара в банках обходиться в середньому по (-6 копійок), а продаж – по (-3 копійки). Купівля євро проходить по 50,64 гривні (-19 копійок), а продаж – по 51,53 гривні (-14 копійок).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", у середньому обходиться по 46,20 гривні (-1 копійка), а продаж – по 46,20 гривні (-7 копійок).

(-1 копійка), а продаж – по (-7 копійок). Натомість купівля євро проходить по 51,48 гривні (-2 копійки), а продаж – по 51,66 гривні (-9 копійок).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 45,60 гривні (-5 копійок), а продають – по 46,36 гривні (-1 копійка).

(-5 копійок), а продають – по (-1 копійка). Євро купують по 51,20 гривні (-10 копійок), а продають – по 51,95 гривні (-11 копійок).

До слова, як раніше пояснювала 24 Каналу член правління та директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько, курс продажу долара в банках та обмінниках зазвичай вищий за міжбанківський.

Така різниця зумовлена не лише ринковими коливаннями, а й додатковими витратами фінустанов на обслуговування відповідних операцій, зокрема транспортування банкнот і покриття супутніх ризиків. Водночас Нацбанк продовжує забезпечувати банківську систему готівковою іноземною валютою.