Офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, у четвер, 24 вересня, офіційний курс валюти для українців буде таким:

долар США – 44,86 гривні (тобто +7 копійок проти 23 вересня);

(тобто +7 копійок проти 23 вересня); євро – 51,19 гривні (тобто -14 копійок проти 23 вересня).

Цікаво, що ще влітку обидві валюти оновили історичні максимуми в Україні. Долар 11 червня подорожчав до рекордних 44,98 гривні за офіційним курсом, а євро 24 серпня сягнуло 52,25 гривні.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 23 вересня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,56 гривні (+5 копійок), а продаж по 45,07 гривні (+5 копійок).

, станом на вечір 23 вересня купівля долара в банках обходиться в середньому по (+5 копійок), а продаж по (+5 копійок). Купівля євро проходить по 51,07 гривні (-7 копійок), а продаж – по 51,74 гривні (-7 копійок).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 44,97 гривні (+2 копійки), а продаж – по 45,09 гривні (+14 копійок).

(+2 копійки), а продаж – по (+14 копійок). Натомість купівля євро проходить по 51,60 гривні (-1 копійка), а продаж – по 51,77 гривні (-10 копійок).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,43 гривні (без змін), а продають – по 44,99 гривні (+1 копійка).

(без змін), а продають – по (+1 копійка). Євро купують по 51,44 гривні (-9 копійок), а продають – по 52,03 гривні (-5 копійок).

Нагадаємо, минулого тижня Нацбанк підвищив облікову ставку до 16% річних. Як пояснила в коментарі 24 Каналу член правління та директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько, це має підтримати привабливість гривневих активів і стійкість валютного ринку на тлі посилення інфляційного тиску.

Зокрема, вища дохідність депозитів та інших інструментів у нацвалюті може заохочувати українців зберігати заощадження в гривні, стримуючи попит на долар та євро. Водночас фактичний вплив рішення регулятора залежатиме від потреб у валютних розрахунках і загальної економічної ситуації.