Долар продовжує дешевшати: який офіційний курс встановили на 7 травня

Нацбанк встановив офіційний курс валют на четвер, 7 травня. Долар в Україні продовжив дешевшати, а от євро зросло в ціні.

Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 6 травня торгується по 43,96 гривні. Тобто ціна американської валюти зменшилася на 4 копійки проти 5 травня. Офіційний курс євро становить 51,39 гривні, отже його ціна впала ще на 6 копійок, повідомляє Нацбанк.

А от 7 травня курс валют буде таким:

долар – 43,85 гривні (-11 копійок);

євро – 51,61 гривні (+22 копійки).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 6 травня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,65 гривні , а продаж – по 44,15 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,85 гривні , а продаж – по 43,88 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,45 гривні, а продаж – по 43,92 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 6 травня був таким:

у банках – купівля в середньому була по 51,15 гривні , а продаж – по 51,85 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля у середньому була по 51,50 гривні , а продаж – по 51,70 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 51,32 гривні, а продаж – по 51,84 гривні.

Чи змінить ситуацію кредит для України?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що розблокування європейського кредиту на 90 мільярдів євро стане важливим для ситуації на валютному ринку.

Річ у тім, що міжнародна фінансова допомога дозволяє Україні покривати частину бюджетних витрат і підтримувати економіку навіть під час війни.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський зазначав, що перший транш має надійти уже в червні. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн говорила про другий квартал 2026 року. Нещодавно про своє бажання приєднатися до цієї позики також заявила Велика Британія.