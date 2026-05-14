Долар знову подешевшав: який курс валют встановив Нацбанк на 15 травня

Нацбанк встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 15 травня. Долар в Україні продовжив трохи дешевшати разом із євро.

Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 14 травня торгується по 43,96 гривні. Тобто ціна американської валюти зменшилася на 1 копійку проти 13 травня. Офіційний курс євро становить 51,50 гривні, отже його ціна зменшилася на 14 копійок, повідомляє Нацбанк.

А от 15 травня курс валют буде таким:

долар – 43,95 гривні (-1 копійка);

євро – 51,43 гривні (-7 копійок).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 14 травня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,75 гривні , а продаж – по 44,19 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,92 гривні , а продаж – по 43,95 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,34 гривні, а продаж – по 43,91 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку? А от курс євро станом на ранок 14 травня був таким: у банках – купівля в середньому була по 51,25 гривні , а продаж – по 51,85 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля у середньому була по 51,60 гривні , а продаж – по 51,75 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 51,37 гривні, а продаж – по 51,85 гривні.

Чи вигідно зберігати гроші у валюті?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус банку" Дмитро Замотаєв розповів, що дохідність депозитів може перекрити потенційні курсові зміни.

Гривневі вклади втратять частину привабливості за умови, якщо долар суттєво подорожчає – приблизно до 46,50 гривні. Однак це навряд станеться наприкінці цього року, вважає експерт.

Нагадаємо, напередодні рішення Нацбанку зберегти облікову ставку на поточному рівні, зокрема, мало на меті якраз підтримати популярність депозитів у нацвалюті, адже це частково зменшить тиск на готівковий ринок.