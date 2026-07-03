Напередодні вихідних в обмінниках подорожчала популярна валюта

У п'ятницю, 3 липня, офіційний курс долара в Україні становить 44,80 гривні, тоді як євро – 51,08 гривні. Яка з цих валют наразі дорожчає в обмінниках, банках і на чорному ринку – читайте далі.

Який курс валюти в банках

Станом на ранок 3 липня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 44,50 гривні (-3 копійки), а продаж по 45,02 гривні (-1 копійка).

(-3 копійки), а продаж по (-1 копійка). Купівля євро проходить по 50,88 гривні (+7 копійок), а продаж – по 51,56 гривні (+6 копійок).

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Що з вартістю валюти на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 44,78 гривні (-3 копійки), а продаж – по 44,83 гривні (-8 копійок).

(-3 копійки), а продаж – по (-8 копійок). Натомість купівля євро проходить по 51,30 гривні (+10 копійок), а продаж – по 51,40 гривні (+2 копійки).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 44,32 гривні (-2 копійки), а продають – по 44,84 гривні (-2 копійки).

(-2 копійки), а продають – по (-2 копійки). Євро купують по 50,98 гривні (+4 копійки), а продають – по 51,76 гривні (+12 копійки).

До слова, наразі в Україні Нацбанк залишається ключовим гравцем на валютному ринку та має достатньо інструментів, щоб стримувати надмірні коливання. У межах режиму "керованої гнучкості" він може виходити з інтервенціями, коли попит і пропозиція суттєво розходяться.

Водночас завдання регулятора полягає не в тому, щоб зафіксувати курс на певному рівні. Йдеться радше про запобігання різким і необґрунтованим рухам, які можуть розхитати очікування бізнесу та населення.