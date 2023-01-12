Останні зміни Індексу долара США на ринку

Під час торгів у четвер, 12 січня 2023 року, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 103,01 інформує Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник втратив 0,17%, а коливався в діапазоні 103,00 – 103,29.

Актуально Нафта у пріоритеті: Китай анонсував амбітні плани, які кожен може використати

Крайні позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78 . Ба більше, це піковий рівень для Індексу за 20 років;

. Ба більше, це піковий рівень для Індексу за 20 років; Натомість мінімально котирування впали до 94,63 за аналогічний період, за даними CNBC.

Загалом Індекс долара США уже суттєво відійшов від максимального показника за 20 років. Ба більше, цей показник впритул наблизився до мінімального рівня за 7 місяців – 102,93.

Серед головних причин, які підштовхують долар до знецінення, – очікування щодо відмови Федерального резерву від агресивної монетарної політики, пише Reuters.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона.



Йдеться про євро, єну, фунт стерлінгів, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Динаміка інших валют

Британський фунт втратив 0,1% проти долара під час торгів. Аналогічну динаміку продемонструвала й офіційна валюта країн Єврозони – євро. Проте на попередній сесії остання досягла максимуму за 7 місяців.

Позиції євро підсилюють останні заяви чиновників з Європейського центрального банку, які закликають політику підняття процентних ставок, інформує видання Reuters.

Єна істотно зміцнила позиції на ринку, оскільки Банк Японії може розглянути побічні ефекти послаблення монетарної політики на наступному тижні. Валюта подорожчала на 0,8% до 131,36 за долар США під час торгів в Азії.

До теми! Експерти також пояснили, що призвело до стрімкого зміцнення долара США у 2022 році. Ба більше, за цей період Індекс долара зафіксував кілька серйозних рекордів. Крім того, вони поділилися прогнозами на 2023 рік.

Більше новин про динаміку долара на ринку: