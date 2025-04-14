Долар США впав до мінімуму за кілька років

Долар починає новий тиждень на ринку, знову впавши в ціні. Індекс долара США торгується нижче важливого психологічного рівня.

Чому впав долар

У понеділок, 14 квітня, долар США зафіксував різкий обвал на ринку. Валюта падає в ціні п'яту сесію поспіль. Ба більше, долар торгується на найнижчому рівні за три роки, інформує 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

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На долар США тиснуть побоювання щодо економіки та політичного курсу США. Крім того, долар падає в ціні й через рішення адміністрації Трампа щодо скасування деяких тарифів на товари з Китаю. Йдеться про смартфони, комп'ютери та іншу техніку.

Нагадаємо, що вперше долар США впав в ціні до багаторічного мінімуму у п'ятницю, 11 квітня. Також на минулому тижні долар обвалився до мінімуму за 6 місяців.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що з доларом сьогодні

Індекс долара США торгується на рівні 99,51. Долар подешевшав на 0,60% під час торгів, за даними MarketWatch. Протягом торгової сесії індекс долара коливається в діапазоні від 99,21 до 100,07.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців: