Долар змінив динаміку на ринку: що відбувається з валютою США

Долар США за сьогодні зафіксував як позитивну, так і негативну динаміку на ринку. Американська валюта оговтується від рішення президента США Дональда Трампа щодо митної політики.

Що відбувається з доларом США

У понеділок, 7 квітня, долар США демонструє негативну динаміку на ринку. Водночас на початку торгової сесії долара поступово відновлював позиції на ринку після суттєвого обвалу на минулому тижні, пише 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

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Долар коливається на ринку на тлі митної політики Дональда Трампа, що спровокували побоювання щодо перспектив економіки США та масштабний розпродаж на фондовому ринку. Крім того, ринок очікує на нові сигнали від Федеральної резервної системи США (ФРС). Проте глава американського регулятора попередив, що поки рано визначати наступні рішення щодо ставки.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Скільки коштує долар США на сьогодні

На момент створення цього матеріалу, Індекс долара США торгується на рівні 102,94. Цей показник впав на 0,08%, інформує MarketWatch. Протягом дня індекс долара коливається в діапазоні від 102,18 до 103,19.

До теми! За минулий тиждень американська валюта подешевшала на 1,22%, а з січня 2025 року – на понад 5%. Крім того, долар США у 2025 році зафіксував найслабший початок року з 2008 року. За даними Trading Economics, за тиждень долар зафіксував спад на 1,44%.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців: