Долар дорожчає, але залишається під тиском: що відбувається на ринку валют

Долар США зростає в ціні, але залишається під тиском. Трейдери чекають на важливі дані, які допоможуть більше зрозуміти про стан найбільшої економіки світу.

Чому росте долар сьогодні

У п'ятницю, 30 травня, долар США демонструє позивну динаміку на ринку. Валюта стабілізувала позиції на ринку після волатильних торгів, оскільки трейдери чекали на нові дані про інфляцію у США, інформує 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

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Новий звіт по інфляції може допомогти зрозуміти, чи починають тарифи Трампа впливати на ціновий тиск. Ці дані потенційно можуть вплинути на наступне рішення Федеральної резервної системи. Крім того, економіка США у першому кварталі 2025 року зафіксувала від'ємні показники. Таку динаміку зафіксували вперше за 3 роки. Спад економіки США ще більше ускладнює прогноз ФРС щодо процентних ставок.

Нагадаємо, що у четвер, 29 травня, долар США спершу виріс на новинах про те, що суд заблокував тарифи президента Трампа, наголосивши, що він перевищив свої повноваження. Проте пізніше того ж дня долар змінив динаміку на ринку, оскільки апеляційний суд відновив дію тарифів. Це спровокувало ще більший рівень невизначеності щодо торгової політики.

Що таке Індекс долара США (DXY) Це показник, який демонструє співвідношення долара до 6 національних валют ключових торгових партнерів США. До кошика валют входять євро, японська єна, британський фунт, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Що з доларом сьогодні

Індекс долара США коливається на рівні 99,57, за даними MarketWatch. Долар виріс в ціні на 0,30% під час торгів. Діапазон індексу за день становить від 99,13 до 99,63.

Ключові коливання Індексу долара США на ринку за 12 місяців: