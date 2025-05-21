Долар впав нижче важливого психологічного рівня на ринку

Долар США продовжує втрачати позиції на ринку. На валюту тиснуть фактори, які пов'язані з США. Також трейдери чекають на зустрічі міністрів фінансів країн G7.

Чому падає долар сьогодні

У середу, 21 травня 2025 року, долар падає третій день поспіль. Американська валюта впала нижче важливого показника на рівні, інформує 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

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Долар США впав до мінімуму за 2 тижні до кошика з 6 інших валют. Наразі трейдери сфокусували увагу на зустрічі міністрів фінансів країн G7, яка пройде у Канаді. Зокрема, вони чекають, чи зможе адміністрація Трампа змиритися із послабленням долара.

Крім того, на ринок впливає погіршення фіскальних перспектив США. Для прикладу, Трамп закликає республіканців у Конгресі об'єднатися, аби проголосувати за законопроєкт про суттєве зменшення податків. Водночас законопроєкт може не отримати необхідної підтримки у Конгресі. Нагадаємо, що агентство Moody's знизило рейтинг США з Aaa до Aa1 через зростання рівня державного боргу та збільшення дефіциту бюджету.

Що таке Індекс долара США (DXY) Це показник, який демонструє співвідношення долара до 6 національних валют ключових торгових партнерів США. До кошика валют входять євро, японська єна, британський фунт, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Що з доларом сьогодні

Індекс долара США сьогодні впав на 0,57% до 99,53, згідно з даними MarketWatch. Під час сьогоднішніх торгів долар США торгується в діапазоні від 99,40 до 99,99. З січня 2025 року долар втратив в ціні 8,25%.

Ключові коливання Індексу долара США за рік: