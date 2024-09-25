Долар дешевшає на ринку

Американський долар демонструє від'ємну динаміку на ринку, торгуючись недалеко від найнижчого рівня за 12 місяців. На валюту впливають очікування щодо наступних кроків центробанку США.

Що відбувається з доларом

У середу, 25 вересня, Індекс долара США торгується на рівні 100,41. Це показник демонструє від'ємну динаміку на ринку, впавши на 0,05%, інформує Yahoo!Finance. Діапазон коливання становить 100,22 – 100,44.

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Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 101,21, повідомляє видання CNBC.

Додамо, що минулий тиждень долар завершив, впритул наблизившись до мінімального рівня за 12 місяців. Наразі прогнозують, що Федеральна резервна система США (ФРС) продовжить пом'якшувати монетарну політику. Регулятор 18 вересня почав цикл зниження процентних ставок у першій економіці світу. Загалом у річному розрахунку американський долар ослаб майже на 6%, згідно з даними MarketWatch.