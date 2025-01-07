Долар впав до нового мінімуму: який фактор тисне на валюту США

Долар США фіксує втрати на ринку, а також впав до мінімуму за тиждень. На валюту впливають очікування тредерів щодо політики Дональда Трампа.

Курс долара на сьогодні

Під час торгів у вівторок, 7 січня 2025 року, долар США демонструє від'ємну динаміку на ринку. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters. Ба більше, долар США впав до мінімуму за тиждень.

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На ринок впливають трейдери, які вивчали питання, чи може Дональд Трамп, який готується до вступу на посаду президента США, запровадити менш агресивні тарифи, ніж він обіцяв.

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Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 108,58;

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом США

Спершу Індекс долара США зафіксував спад на рівні 0,25% до 108,03 після падіння до 107,74 протягом ночі, що є найнижчим показником з 30 грудня. На момент створення цього матеріалу, індекс торгується на рівні 107,98, згідно з даними MarketWatch. Діапазон коливання за день становить від 107,95 до 108,43.

Нагадаємо, що долар США – це єдина з 15 основних валют, яка закінчила 2024 рік зі зростанням. У річному розрахунку долар зріс на понад 7%.