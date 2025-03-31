Що відбувається з доларом США

У понеділок, 31 березня, долар США демонструє від'ємну динаміку на ринку. Валюта втрачає позиції третю торгову сесію поспіль, пише 24 Канал з посиланням на Trading Economics.

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Наразі долар США падає в ціні через побоювання щодо впливу тарифів Трампа на економіку. Нагадаємо, що на вихідних Трамп заявив, що планує запровадити мита для всіх країн. Крім того, повідомляють, що президент США закликав своїх радників зайняти більш агресивну позицію щодо торгівельної політики.

Фондові біржі світу уже відреагували обвалом на плани Трампа. Йдеться про американський фондовий ринок, біржі в Європі та Азії.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Скільки коштує долар США на сьогодні

Наразі Індекс долара США торгується на рівні 104,04, впавши на 0,01%, інформує MarketWatch. Протягом дня індекс долара коливається в діапазоні від 103,75 до 104,15. З початку 2025 року долар США подешевшав на понад 4%.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців: