Долар США зміцнює позиції на ринку, але не вийшов з зони ризику

Долар США знову зростає в ціні. На динаміку валюти впливають відразу кілька факторів, які пов'язані з американською економікою.

Що відбувається з доларом США

У вівторок, 18 березня, долар США повернувся до зростання. Попри це долар торгується поблизу мінімуму за 5 місяців. Про це пише 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

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Інвестори з обережністю ставляться до перспектив економіки США, яка є найбільшою у світі, а також потенційних наслідків митної політики Дональда Трампа для економічного зростання.

Крім того, варто враховувати, що сьогодні почалося дводенне засідання Федеральної резервної системи США (ФРС), де можуть ухвалити рішення щодо процентної ставки. Трейдери очікують, що регулятор залишить ставку без змін, але прогнозують, щонайменше, два зниження до кінця року.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Скільки коштує долар США на сьогодні

Наразі Індекс долара США торгується на рівні 103,60. Цей показник зріс на 0,22%, інформує MarketWatch. З січня 2025 року долар впав в ціні на 4,50%. Раніше повідомляли, що долар США втратив в ціні понад 3% з початку року, що стало найгіршим показником для валюти із початку року з 2008 року.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців: