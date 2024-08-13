Долар опинився у підвішеному стані: що відбувається на ринку

Долар демонструє стабільну динаміку на ринку, проте його позиції під питанням. На валюту впливають настрої інвесторів, які чекають на низку важливих даних про економічну ситуацію у США.

Що впливає на долар США

Долар США наразі перебуває у підвішеному стані. До цього призвело те, що інвестори очікують, як нові дані про економіку США вплинуть на ймовірність зниження процентних ставок у країні. Зокрема, йдеться про нові дані про Індекс цін виробників, які вийдуть пізніше та стануть своєрідною "закускою" до основного звіту по інфляції в середу і можуть вплинути на ринки, оскільки вони впливають на базовий показник особистого споживання, якому надає перевагу Федеральна резервна система США.

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Водночас на ринок більше впливає звіт про споживчі ціни та роздрібні продажі за липень, який може суттєво вплинути на те, чи пом'якшить центральний банк США свою монетарну політику, знизивши ставку на 25 або 50 пунктів у вересні, згідно з даними Reuters.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Як змінилися позиції долара на ринку

У вівторок, 13 серпня, Індекс долара США торгується на рівні 103,10. Цей індикатор наразі демонструє від'ємну динаміку, проте ситуація на ринку стабільна, згідно з даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання становить 103,07 – 103,18.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців: