НБУ встановив курс на 30 жовтня: скільки коштуватиме долар у кінці тижня

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Який офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, наприкінці поточного тижня, у п'ятницю, 30 жовтня, офіційний курс валюти для українців буде таким:

долар США – 45,53 гривні (тобто -6 копійок проти 29 жовтня);

(тобто -6 копійок проти 29 жовтня); євро – 50,68 гривні (тобто -9 копійок проти 29 жовтня).

Цікаво, що чинний історичний максимум долар встановив 28 жовтня, подорожчавши до 45,60 гривні за офіційним курсом. Натомість євро сягнув рекордних 52,25 гривні ще наприкінці літа, 24 серпня.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 29 жовтня купівля долара в банках обходиться в середньому по 45,43 гривні (-1 копійка), а продаж – по 46,08 гривні (+2 копійки).

, станом на вечір 29 жовтня купівля долара в банках обходиться в середньому по (-1 копійка), а продаж – по (+2 копійки). Купівля євро проходить по 50,63 гривні (-2 копійки), а продаж – по 51,41 гривні (без змін).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", у середньому обходиться по 46,42 гривні , а продаж – по 46,56 гривні .

, а продаж – по . Натомість купівля євро проходить по 51,42 гривні, а продаж – по 51,80 гривні.

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 45,71 гривні (+11 копійок), а продають – по 46,70 гривні (+4 копійки).

(+11 копійок), а продають – по (+4 копійки). Євро купують по 51,29 гривні (+5 копійок), а продають – по 52,07 гривні (-25 копійок).

До слова, наприкінці жовтня відбулося чергове засідання Правління Нацбанку з питань монетарної політики: облікову ставку підвищили до 16,5% з огляду на суттєве посилення цінового тиску та погіршення інфляційних очікувань. Рішення має підтримати привабливість гривневих активів і стійкість валютного ринку.

Натомість директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус Банку" Дмитро Замотаєв у коментарі 24 Каналу зауважив, що очікувати миттєвої реакції банківської системи не варто. Кожна фінустанова оцінюватиме власну ліквідність, потребу в залученні коштів, вартість депозитних ресурсів і конкурентні пропозиції.