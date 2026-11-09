Курс долара на початку тижня: скільки коштує валюта 9 листопада

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Який офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, на початку поточного тижня, в понеділок, 9 листопада, офіційний курс валюти для українців такий:

долар США – 45,32 гривні (тобто -12 копійок проти 6 листопада);

(тобто -12 копійок проти 6 листопада); євро – 50,65 гривні (тобто -39 копійок проти 6 листопада).

Цікаво, що чинний історичний максимум долар встановив 4 листопада, подорожчавши до 45,67 гривні за офіційним курсом. Натомість євро сягнув рекордних 52,25 гривні ще наприкінці літа, 24 серпня.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на ранок 9 листопада купівля долара в банках обходиться в середньому по 45,28 гривні (-4 копійки), а продаж – по 45,97 гривні (-1 копійка).

, станом на ранок 9 листопада купівля долара в банках обходиться в середньому по (-4 копійки), а продаж – по (-1 копійка). Купівля євро проходить по 50,61 гривні (-10 копійок), а продаж – по 51,50 гривні (-7 копійок).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", у середньому обходиться по 46,38 гривні (+3 копійки), а продаж – по 46,35 гривні (+2 копійки).

(+3 копійки), а продаж – по (+2 копійки). Натомість купівля євро проходить по 51,55 гривні (без змін), а продаж – по 51,80 гривні (-1 копійка).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 45,49 гривні (+12 копійок), а продають – по 46,19 гривні (-4 копійки).

(+12 копійок), а продають – по (-4 копійки). Євро купують по 51,17 гривні (+2 копійки), а продають – по 52,03 гривні (+10 копійок).

До слова, раніше в етері 24 Каналу економіст і член Ради Нацбанку Василь Фурман розповів, що навіть в умовах повномасштабної війни різких курсових коливань не очікується. За словами експерта, регулятор має достатньо ресурсів для підтримки відносно стабільної ситуації на валютному ринку. Зокрема, на кінець 2026 року там прогнозують міжнародні резерви на рівні 62 мільярдів доларів, що слугуватиме так званою "фінансовою подушкою" для гривні.