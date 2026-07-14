Валюта знову подорожчала: що сталося з курсом долара в банках та обмінниках

У вівторок, 14 липня, офіційний курс долара в Україні зріс до 44,67 гривні, тоді як євро подорожчало до 51,05 гривні. Чи змінилися відповідно ціни на готівку для громадян – читайте далі.

Який курс валюти в банках

За даними 24 Каналу , станом на ранок 14 липня купівля долара в банках коштує в середньому по 44,50 гривні (+9 копійок), а продаж по 45,03 гривні (+10 копійок).

, станом на ранок 14 липня купівля долара в банках коштує в середньому по (+9 копійок), а продаж по (+10 копійок). Купівля євро проходить по 50,84 гривні (+13 копійок), а продаж – по 51,47 гривні (+9 копійок).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому коштує по 44,80 гривні (+15 копійок), а продають – по 44,81 гривні (+21 копійка).

(+15 копійок), а продають – по (+21 копійка). Натомість купівля євро проходить по 51,19 гривні (+19 копійок), а продають – по 51,36 гривні (+17 копійок).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 44,16 гривні (+2 копійки), а продають – по 44,81 гривні (-6 копійок).

(+2 копійки), а продають – по (-6 копійок). Євро купують по 50,93 гривні (-1 копійка), а продають – по 51,51 гривні (-4 копійки).

Нагадаємо, ситуація на Близькому Сході знову загострилася. Після нової серії взаємних ударів між США та Іраном інвестори побоювалися можливих перебоїв із постачанням нафти через Ормузьку протоку, що призвело до стрибка цін на сировину.

Водночас, попри ескалацію та суперечливі заяви політиків, світова кон'юнктура цього тижня, за оцінками аналітиків, залишатиметься відносно стабільною, а співвідношення євро – долар перебуватиме в межах 1,14 – 1,16. Утім, головним ризиком для українського валютного ринку все ж вважають ситуацію довкола пального. Насамперед ідеться про вартість енергоресурсів у світі та відповідну активність імпортерів на міжбанку.