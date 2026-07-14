Какой курс валюты в банках

По данным 24 Канала , по состоянию на утро 14 июля покупка доллара в банках стоит в среднем 44,50 гривны (+9 копеек), а продажа – 45,03 гривны (+10 копеек).

, по состоянию на утро 14 июля покупка доллара в банках стоит в среднем (+9 копеек), а продажа – (+10 копеек). Покупка евро осуществляется по 50,84 гривны (+13 копеек), а продажа – по 51,47 гривны (+9 копеек).

Что касается курса на черном рынке

Покупка доллара на черном рынке, как сообщает сайт "Минфин", в среднем стоит 44,80 гривны (+15 копеек), а продают – по 44,81 гривны (+21 копейка).

(+15 копеек), а продают – по (+21 копейка). В свою очередь, покупка евро осуществляется по 51,19 гривны (+19 копеек), а продают – по 51,36 гривны (+17 копеек).

Какой курс в обменных пунктах

По данным finance.ua, доллары обменные пункты покупают в среднем по 44,16 гривны (+2 копейки), а продают – по 44,81 гривны (-6 копеек).

(+2 копейки), а продают – по (-6 копеек). Евро покупают по 50,93 гривны (-1 копейка), а продают – по 51,51 гривны (-4 копейки).

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась. После новой серии взаимных ударов между США и Ираном инвесторы опасались возможных перебоев с поставками нефти через Ормузский пролив, что привело к скачку цен на сырье.

В то же время, несмотря на эскалацию и противоречивые заявления политиков, мировая конъюнктура на этой неделе, по оценкам аналитиков, останется относительно стабильной, а соотношение евро к доллару будет находиться в пределах 1,14 – 1,16. Впрочем, главным риском для украинского валютного рынка все же считают ситуацию вокруг топлива. Прежде всего речь идет о стоимости энергоресурсов в мире и соответствующей активности импортеров на межбанке.